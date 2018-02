Polícia Militar apreende drogas, arma e munições durante operação em Recreio

Arma, munições e drogas foram apreendidas durante uma ação da Polícia Militar (PM) nessa sexta-feira, 23, no município de Recreio. Foram encontradas 18 buchas e uma porção grande de maconha, 12 porções de cocaína, um revólver calibre 32, além de vinte e uma munições. A operação teve objetivo de coibir ações criminosas na região, principalmente impedindo a migração de criminosos do estado do Rio de Janeiro após a intervenção federal decretada na sexta-feira, 16. Duas pessoas foram presas em flagrante.

Durante fiscalização de policiais militares do Pelotão de Recreio e três equipes do Batalhão ROTAM de Belo Horizonte, denúncias informaram que um indivíduo estaria adquirindo drogas no Morro do Alemão no Rio de Janeiro e comercializando no município de Recreio. Uma ação foi desencadeada e o suspeito, de 20 anos, foi localizado pelos policiais no bairro Grotinha. Segundo a PM, com o indivíduo foram apreendidos uma arma de fogo municiada com cinco cartuchos .32 e 16 munições escondidas em uma meia. Porções de maconha, que estavam prontas para venda também foram apreendidas juntamente com a quantia de R$336,50. Ainda segundo a PM, um homem de 41 anos foi preso em outra residência tentando dar descarga em uma grande quantidade de maconha e cocaína. Após desmontarem o vaso sanitário do imóvel os militares conseguiram recuperar as porções da droga que o indivíduo tentava desfazer. Com ele foram apreendidas uma porção de maconha escondida na cueca e a quantia de R$855. Os dois suspeitos foram presos em flagrante.

Eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Leopoldina juntamente com todo o material apreendido.

Fonte: O Vigilante Online