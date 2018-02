PM apreende mais de 900 buchas de maconha em Belo Horizonte

A Polícia Militar (PM) apreendeu 940 buchas de maconha no bairro Primavera, região Noroeste de Belo Horizonte (a cerca de 273 Km de Juiz de Fora). A ação foi desencadeada após recebimento de denúncia anônima informando sobre a realização de tráfico de drogas na Avenida Minas Gerais, esquina com Rua Colômbia.



De posse das informações, os militares realizaram uma operação no referido endereço. A ação resultou na abordagem a um indivíduo suspeito, com o qual foi localizada a quantia de R$318 em dinheiro. Durante buscas na residência do homem, no bairro Primavera, foram localizados três pinos de cocaína, quatro aparelhos de telefone celular, uma balança de precisão e um dichavador de maconha. Nos arredores do imóvel, os militares localizaram uma sacola plástica que continha 940 buchas de maconha.



O homem e os materiais apreendidos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil, para providências cabíveis.

Da redação/Colaboração: Assessoria PMMG