Número de mortos por febre amarela já chega a 86 em Minas

Oitenta e seis pessoas já morreram em todo o estado em decorrência da febre amarela. Os dados são do Boletim Epidemiológico divulgado nesta terça-feira, 20, pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e correspondem ao 2º período de monitoramento da doença (julho/2017 a junho/2018). Neste intervalo, 222 casos foram confirmados e outros 505 continuam em investigação.



Conforme o documento, na Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Juiz de Fora, que integra 37 municípios, já foram confirmados 36 casos de febre amarela, dos quais 21 evoluíram para óbito. Deste total, 15 foram registrados na cidade, onde as mortes já chegam a quatro.



Ainda de acordo com os números da SES/MG, a SRS de Juiz de Fora fica atrás apenas da de Belo Horizonte: composta por 39 municípios, a unidade tem 93 casos confirmados da doença, com 27 vítimas fatais.



Quase 90% (199) dos pacientes diagnosticados com febre amarela silvestre no estado são do sexo masculino e 10,4%(23) são mulheres. Três dos óbitos registrados em Minas foram do sexo feminino, representando 3,5% do total daqueles confirmados. O índice de letalidade é de aproximadamente 38,7% e, segundo a Secretaria, até o momento não há relato de vacinação para a doença entre os casos confirmados.