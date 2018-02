Motorista morre após bater em veículo e capotar próximo a Bicas

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma vítima fatal na noite deste domingo, 18, em um trecho da BR 267, altura do Km 64,1, próximo a cidade de Bicas.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo gol, com placa de Bicas e o outro veículo, também da marca Gol, com placa de Juiz de Fora, se colidiram lateralmente. Após a batida, o carro com placa de Bicas saiu da pista e capotou.

O condutor do veículo veio a óbito no local e até o momento não foi identificado, pois não portava nenhum tipo de documento. Além disso, nenhum familiar ou conhecido também se apresentou até a presente data a fim de buscar informações sobre o indivíduo. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora.

O condutor e o passageiro do outro veículo não sofreram nenhum tipo de lesão.