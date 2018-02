Jovem grávida é encontrada morta em Visconde do Rio Branco

Uma mulher grávida, de 20 anos de idade, foi morta a golpes de faca na tarde dessa quinta-feira, 15, em Visconde do Rio Branco. O principal suspeito do crime é seu marido que está foragido, conforme informações preliminares da Polícia Militar (PM).

O corpo de Lavínia Izabel Silva de Oliveira foi encontrada pelos policiais militares após terem sido chamados por uma parente dela que estranhou o fato da jovem não ter aparecido como de costume, por volta das 10h45min, para irem juntas ao trabalho. Ao chegarem na residência da vítima os policiais encontraram o som ligado. Eles chamaram pelos moradores mas não foram atendidos e só entraram no imóvel após serem autorizados pela proprietária da casa.

Lavínia foi encontrada pelos policiais deitada em um dos quartos, aprentando ter sido esfaqueada na região do pescoço e sem vida. O local foi isolado e a perícia técnica acionada. O perito constatou 19 perfurações entre o pescoço e o crânio. O corpo foi liberado em seguida e removido por uma funerária local. Uma faca com lâmina de aproximadamente quinze centímetros de comprimento, que provavelmente teria sido utilizada para cometer o crime, foi encontrada pelos militares em um dos guarda roupas da casa com resquícios de sangue. A arma foi apreendida.

A Polícia Militar revelou após apuração preliminar que ela e o marido costumavam brigar com frequência e que ele, inclusive, a havia ameaçado de morte. O casal também teria terminado o relacionamento, mas reataram. A PM segue em busca do suspeito.

