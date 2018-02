BR-116 ficará interditada por 2 horas na manhã deste sábado para implosão de rochas

Atenção motoristas! O km714 da BR-116, na Serra de Belvedere, ficará interditado por cerca de 2 horas na manhã deste sábado, 17, para a implosão de rochas. A informação foi confirmada pelo responsável pela 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Rodrigo Ladeira, em entrevista a Rádio Muriaé.

No dia 02 de dezembro do ano passado um grande deslizamento de rochas interditou a BR-116 e causou transtorno aos usuários de uma das rodovias mais importantes do país. Uma semana depois a rodovia foi parcialmente desobstruída e desde então o trânsito flui em meia pista.

Amanhã, será feita mais uma etapa do processo que tem como finalidade a liberação total da rodovia. Os trabalhos começarão por volta das 9h e podem durar até 2 horas, segundo o policial rodoviário federal.

A recomendação da PRF é que o motorista evita trafegar pelo trecho neste período.

ROTA ALTERNATIVA

Ainda segundo a PRF, o motorista de veículos leves que precisar viajar neste horário terá a alternativa de passar pela MGC-265 em direção a Miraí, depois passar em Cataguases e seguir para a Leopoldina onde retornará a BR-116.

Ladeira destacou que os condutores de veículos pesados não poderão utilizar esta rota e deverão aguardar a liberação da rodovia na BR-116.

Fonte: Rádio Muriaé