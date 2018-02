Sexto paciente morre com suspeita de febre amarela em Barbacena

Um homem de 44 anos, residente no município de Paiva, internado no Hospital Regional de Barbacena no último sábado, 10, com suspeita de febre amarela, faleceu na noite desta quarta-feira, 14, às 20h, por falência múltipla dos órgãos e febre hemorrágica.

Material colhido será devidamente enviado para a FUNED, conforme normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. O diagnóstico definitivo será feito após os exames laboratoriais na FUNED.

Este foi o sexto caso de morte supostamente por febre amarela de pessoas internadas em Barbacena.

A Prefeitura Municipal de Barbacena comunicou o fato e lamenta o ocorrido, solidarizando com os familiares.

Fonte: Assessoria