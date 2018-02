Batida entre ambulância e veículo de passeio deixa três mortos na BR-267

Um jovem de 19 anos e duas jovens de 20 morreram após colisão entre um veículo de passeio e uma ambulância na BR-267, em Juiz de Fora, na madrugada desta quarta-feira, 14.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, acionado para atender à ocorrência, as três vítimas fatais estavam no veículo de passeio, com placas de Juiz de Fora. Outros dois ocupantes do carro, de 18 e 21 anos, foram retirados com vida e transportados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).



Ainda de acordo com a corporação, na ambulância (placas de Cataguases) haviam três ocupantes. O motorista já se encontrava fora do veículo quando os bombeiros chegaram ao local do acidente e estava sem ferimentos aparentes. Os demais já haviam sido resgatados e transportados pelo SAMU. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles também foram encaminhados ao HPS, um deles com lesões graves.



A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) também atuaram na ocorrência.