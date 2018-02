PM apreende plantação de maconha em residência de Muriaé

A Polícia Militar (PM) apreendeu pés de maconha na noite dessa terça-feira, 13, em uma residência no bairro São Gotardo, em Muriaé (a cerca de 158 Km de Juiz de Fora). Também foram encontradas sementes e mudas da planta, além de porções prensadas da droga, prontas para a comercialização. Três homens que estavam no imóvel no momento da abordagem policial foram presos.



Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), a PM recebeu informações anônimas, através do Disque Denúncia (número 181), de que dois irmãos, moradores na Rua Professora Zirlene Aparecida A. de Carvalho, estariam cultivando e vendendo drogas em casa.



Os militares foram até o local da denúncia e avistaram alguns pés de maconha plantados no quintal da residência. A PM fez contato com os irmãos suspeitos, que autorizaram a entrada dos policiais no imóvel. Foram encontrados 10 pés de maconha e cinco mudas.



Durante buscas os militares encontraram dentro de um quarto um pote com grande quantidade de maconha desidratada, um frasco com várias sementes da erva, uma barra da mesma droga, sacolés e R$563 em dinheiro.



Um terceiro suspeito foi encontrado dentro do imóvel. Segundo a PM, ele já tem passagem por tráfico e há informações que ele teria envolvimento com o mesmo tipo de crime.



As drogas foram apreendidas e os três suspeitos presos e conduzidos à Delegacia de plantão da Polícia Civil, no bairro Safira.

Da redação/Colaboração Rádio Muriaé