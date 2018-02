Jovem é preso após atirar na frente da casa da ex-namorada em Além Paraíba

Um jovem de 19 anos foi preso depois de efetuar um disparo de arma de fogo na frente da casa da ex-namorada no bairro Conceição, em Além Paraíba, nessa segunda-feira, 12. A Polícia Militar (PM) localizou o suspeito no bairro Ilha do Lazareto e após buscas em sua residência, mais de 300 pinos de cocaína e uma arma de fogo foram apreendidos.



De acordo com informações da PM, por volta das 16h00 dessa segunda o rapaz foi até a casa da ex-namorada para ameaçá-la. A mãe da jovem não permitiu a entrada do indivíduo na residência, momento em que ele sacou um revólver e realizou um disparo na direção da janela do quarto da jovem, de 19 anos, dizendo que iria dar um tiro na cara dela. Em seguida ele fugiu do local.



Os policiais militares foram acionados e realizaram intenso rastreamento pelas imediações. Às 21h00, um militar de folga localizou o autor do disparo e acionou uma equipe da 52ª CIA PM de Além Paraíba. O jovem foi abordado na Rua Arnaldo Fernando Alves, e com ele foram apreendidos dois pinos de cocaína, além da quantia de R$91 e um soco inglês. Durante buscas em sua residência, foram localizados um revólver calibre 38 com numeração raspada, nove munições intactas, uma munição deflagrada, 302 pinos de cocaína, grande porção de substância parecida com cocaína e 5 rádios comunicadores. Ele foi preso por ameaça, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.



O jovem e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia Regional da Polícia Civil em Leopoldina. O veículo em que ele estava foi apreendido e removido para o pátio credenciado junto ao Detran/MG de Além Paraíba.





Fonte: O Vigilante Online