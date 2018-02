Família procura por dois amigos que desapareceram na sexta-feira após viagem

As famílias de dois homens residentes em Leopoldina, os quais viajaram na última sexta-feira, 9, com destino a Seropédica, na região de Itaguaí, no Rio de Janeiro, estão à procura de informações sobre ambos.



De acordo com familiares, que entraram em contato com a Redação do O Vigilante Online, Arley Silva Montes, 40 anos, morador no bairro Vale do Sol – Parte Alta e seu amigo Robson Gonçalves Barbosa, 38 anos, morador no bairro Mina de Ouro, saíram de Leopoldina em um veículo Fiat Palio, placas de Ubá/MG, para levar uma sobrinha que estava de férias na casa dos pais de Arley.



Segundo as informações, eles deixaram a sobrinha por volta das 21h em Seropédica, e desde então não foram mais vistos. “Os telefones dos dois só dão caixa postal”, comentou através das redes sociais o irmão de Arley, Anderson, que reside em São Paulo, acrescentando que sua família e a do outro rapaz estão desesperadas por alguma notícia.



Qualquer informação a respeito da localização de Arley e Robson, pode ser repassada através do WhatsApp do Jornal O Vigilante (32) 991734242.





Fonte: O Vigilante OnlineFamília procura por dois amigos que desapareceram na sexta-feira após viagem