Motociclista é preso com espingarda em Tombos

Um homem de 53 anos foi preso na noite dessa segunda-feira, 12, na zona rural de Tombos, aproximadamente 60km de Muriaé, por direção perigosa e porte ilegal de arma de fogo. O autor tentou desviar de uma fiscalização da Polícia Militar (PM), mas caiu da moto que guiava. Durante a abordagem os policiais encontraram arma e diversos objetos.



Conforme registro policial, a PM realizava uma fiscalização na estrada que liga o distrito de Catuné a comunidade de Pedra Santa. Os militares sinalizaram para que uma moto Honda NXR 150 Bros ES parasse, mas o condutor não obedeceu ordem de parada, tentou desviar do bloqueio policial, ao fazer uma manobra brusca perdeu o controle da direção e caiu com o veículo.



Os policiais rapidamente fizeram abordagem e imobilização do suspeito. Durante busca pessoal os militares encontraram uma espingarda calibre 28 sem numeração, 5 munições do mesmo calibre e outras duas deflagradas, além de um facão entre outros objetos.



O autor recebeu voz de prisão por direção perigosa e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de plantão, em Muriaé, onde foi feito o registro da ocorrência.



A motocicleta foi apreendida e levada para um pátio credenciado pelo Detran-MG.







Fonte: Rádio Muriaé