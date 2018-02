PC prende suspeitos de envolvimento na morte de um jovem em Viçosa

Nesta sexta-feira, 9, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, em Viçosa ( a aproximadamente 174 Km de JF), a operação “5º Mandamento”, com a finalidade de reprimir crimes de homicídios e de tráfico de drogas na cidade.



Durante a ação, foram cumpridos mandados de prisão em desfavor de dois homens, de 20 e 24 anos, suspeitos de cometer o homicídio que vitimou uma jovem de 25 anos, em Viçosa, no último domingo, 4. No dia do crime, a vítima estava em um salão de beleza quando foi alvejada por disparos de arma de fogo. O alvo dos suspeitos seria um homem de 21 anos, que conseguiu se esconder no banheiro do estabelecimento.



Também foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. A ação contou com a atuação de dois drones da Polícia Civil e a participação de 40 policiais civis do 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora, que abrange as Delegacias Regionais.

Fonte: Assessoria