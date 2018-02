Concer estima 340 mil veículos na BR-040 durante operação carnaval

A Concer estima que 340 mil veículos trafeguem pela BR-040, entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, durante a Operação Carnaval, que começa na próxima sexta-feira (9) e se estende até Quarta-Feira de Cinzas (14). Os horários de pico no período tendem a ocorrer na sexta, das 15h às 19h, sábado, entre 8h e 14h, e na quarta, a partir de 14h.

A Concer lembra que a restrição ao tráfego de caminhões e carretas com três eixos ou mais na pista de subida da Serra de Petrópolis vai vigorar na sexta e segunda-feira, dia 12 (véspera de feriado), das 16h às 22h, e no sábado, das 8h às 14h. O usuário também deve evitar trafegar pelo trecho após o término da restrição, quando muitos veículos de carga sobem a serra ao mesmo tempo, causando lentidão ao tráfego.

A empresa informa que o trecho da Serra de Petrópolis, entre os kms 81 e 78, no sentido Juiz de Fora, opera em mão dupla, com velocidade limitada a 50 km/h e sem possibilidade de ultrapassagem. Também em Petrópolis, no distrito de Pedro do Rio, o km 49.5 está em meia pista no sentido RJ em razão de uma obra de contenção de encosta.

As três praças de pedágio da Concer ficam em Duque de Caxias (km 102), Areal (km 45) e Simão Pereira (km 816, em Minas Gerais). Em cada uma delas, o motorista conta com o posto do Serviço de Informação ao Usuário (SIU), espaço climatizado que oferece água gelada, banheiros e atendentes treinados que fornecem informações em geral sobre a rodovia. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Em Caxias, o SIU está presente no km 104, nos dois sentidos da rodovia.

Em caso de necessidade de atendimento médico ou mecânico na rodovia, o motorista deve acionar a Concessionária através da Central de Atendimento ao Usuário (0800-282-0040). Portadores de deficiência auditiva e de fala devem ligar para 0800-281-0041. O serviço funciona 24 horas por dia, assim como a vistoria realizada pelos inspetores de tráfego da Concer em toda a rodovia. Tanto as centrais como o www.concer.com.br informam ainda as condições de trânsito e clima ao longo da BR-040.

Outro recurso que facilita a comunicação do usuário com a Concer e o acesso a diversas informações e serviços prestados na rodovia é o aplicativo para celulares e tablets. Com o App Concer o usuário recebe alertas e as condições de trânsito e clima da rodovia, tem acesso a câmeras de monitoramento de trafego em pontos estratégicos e ainda pode acionar os socorros médico e mecânico da Concessão. O App está disponível nas lojas de aplicativos dos três sistemas operacionais para dispositivos móveis e pelo concer.com.br/app. Pelo WhatsApp Concer (21-99724-2655, Duque de Caxias| 97288-3912, Serra | 997848115, Itaipava-Juiz de Fora), o usuário também pode fazer contato com a empresa e saber sobre as condições atualizadas de tráfego. Quem trafega pelo trecho de Duque de Caxias, entre os kms 101 e 125, também pode utilizar o serviço de wi-fi gratuito da Concer.

A Concessionária recomenda ainda que o motorista respeite a sinalização e os limites de velocidade, que variam ao longo da rodovia, e que verifique as condições do veículo antes de iniciar a viagem, com atenção ao bom funcionamento de freios, faróis e conservação dos pneus, entre outros itens. Para fazer contato com o serviço de emergência da Polícia Rodoviária Federal, o usuário deve ligar para 191.

Fonte: Assessoria / Concer