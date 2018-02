Mãe e filha de três anos ficam feridas em acidente na BR 040

Um acidente envolvendo carro e um caminhão deixou três integrantes de uma mesma família feridos na tarde desta terça-feira, 30, na altura do KM 767,4 na BR 040.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Hyundai, com placa de Belo Horizonte, invadiu a faixa de rolamento oposta da pista vindo a colidir frontalmente contra um caminhão Mercedes Benz, placa de Contagem.

No interior do carro encontravam-se o motorista de 41 anos, sua mulher também de 41 anos grávida de cinco meses e a filha do casal, de três anos. O homem sofreu ferimentos leves, a mulher e a criança foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para hospitais de Juiz de Fora. O serviço de resgate da Via 040 também acompanhou a ocorrência. O motorista do caminhão, de 59 anos, não sofreu nenhum ferimento.

Ainda não temos informações atualizadas e confirmadas a respeito do estado das vítimas.

A PRF explicou que o veículo Hyunday estava com os pneus traseiros sem condições mínimas de segurança, o que potencializou a perda de controle e o fez rodar na pista.