Acidente entre carro e caminhão deixa duas vítimas fatais próximo a Lima Duarte

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou duas vítimas fatais na tarde desta terça-feira, 30, na altura do KM 145 da BR 267, próximo a cidade de Lima Duarte.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Palio perdeu o controle direcional e invadiu a faixa de rolamento oposta, vindo a colidir de frente com o caminhão Ford Cargo, com placa de Muriaé. O motorista do Palio, de 37 anos e um jovem de 15 anos, que estava de carona, morreram no local. O motorista do caminhão, de 29 anos, não sofreu nenhum ferimento.

A PRF ressalta que durante o acidente chovia forte e o Palio estava com os pneus traseiros sem condições mínimas de segurança.

As vítimas eram conhecidas de um povoado conhecido como Manejo e que fica localizado às margens da BR 267.