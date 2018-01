Secretaria estadual de saúde confirma 36 mortes por febre amarela

Dados divulgados no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) nesta terça-feira, 30, apontam que desde o início do 2º período de monitoramento da doença (julho/2017 a junho/2018), foram confirmados 81 casos em Minas Gerais, dos quais 36 evoluíram para óbito. Outros 208 casos continuam em investigação.



Conforme o documento, do total de casos confirmados, 77 (95,1%) são em pacientes do sexo masculino e apenas quatro (4,9%) em mulheres. A mediana de idade dos casos confirmados é de 47 anos (15 - 88 anos) e a letalidade por febre amarela no estado no período de 2017/2018 é de aproximadamente 44,4%.

COBERTURA VACINAL



Ainda segundo os números divulgados pela SES/MG nesta terça-feira, a cobertura vacinal acumulada de febre amarela no estado está em torno de 83%. A estimativa é de que 3.299.174 mineiros não se vacinaram, especialmente pessoas na faixa-etária de 15 a 59 anos, a mais acometida pela epidemia da doença ocorrida em 2017.



Entre os 853 municípios do estado, 36,22% (309) não alcançaram 80% de cobertura vacinal; outros 34,11% (291) tem entre 80% e 94,9% de seus moradores vacinados; e, com mais de 95%, estão 29,66% (253) das cidades mineiras com recomendação de vacina.