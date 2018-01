Colisão entre dois carros deixa um morto e três feridos na BR-267

O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência envolvendo dois veículos de passeio, na BR-267, próximo ao trevo de acesso ao município de Lima Duarte.

O condutor do fusca, com placa de Lima Duarte, veio a óbito no local, constatado pela médica do SAMU. Outras três vítimas, ocupantes de um carro Monza, com placa de Juiz de Fora, foram socorridas pelas equipes e conduzidas para a Santa Casa de Lima Duarte e para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) em Juiz de Fora.



Os bombeiros fizeram o isolamento do local do acidente e, com a utilização de técnicas adequadas, retiraram o corpo do motorista do fusca que estava encarcerado no interior do veículo.



A Polícia Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram no local.

