Grupo rouba carga de cigarro avaliada em mais de R$180 mil em Muriaé

Mais um veículo que transportava carga de cigarros foi assaltado em Muriaé. Os funcionários da empresa foram abordados no bairro João XXIII e levados até o clube Vale das Águas, às margens da BR-116, onde os assaltantes fizeram o transbordo da carga, avaliada em mais de R$180 mil. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

As vítimas, motorista e ajudante, relataram aos policiais militares que estavam fazendo entrega em um bar no bairro João XXIII quando um veículo Range Rover, cor branca e teto preto, se aproximou deles com dois indivíduos encapuzados. O carona apontou uma arma de fogo e ordenou que eles o acompanhassem.

Eles percorreram diversas ruas do bairro e depois seguiram até uma estrada de terra, próximo ao clube Vale das Águas, à margem da BR-116.

Minutos depois chegou ao local um carro branco, tipo Sprinter, com cinco pessoas. Os bandidos arrombaram a lateral da van que transportava a carga e fizeram transbordo das caixas para a Sprinter. A operação durou cerca de 20 minutos.

Antes de fugirem os autores levaram as vítimas para um matagal e ordenaram que as mesmas ficassem no local por um tempo antes de sair.

Cerca de 40 minutos depois motorista e ajudante saíram do mato, foram até o clube e acionaram a Polícia Militar (PM).

A PM esteve no local junto com a perícia da Polícia Civil e foi constatado que o grupo levou cerca de 150 caixas contendo cigarros, balas e outros objetos, totalizando mais de R$180 mil em produtos.

Policiais militares fizeram rastreamento, mas os autores não foram localizados. O caso ficará a cargo da Polícia Civil.

Fonte: Rádio Muriaé