PM prende três jovens envolvidos em roubo a fazenda em Aracitaba

A Polícia Militar (PM) prendeu nesta quinta-feira, 25, três integrantes de uma quadrilha responsável por um roubo a uma fazenda na cidade de Aracitaba, Minas Gerais, localizada a aproximadamente 100 km de distância de Juiz de Fora. Eles foram localizados no bairro Cerâmica, zona Norte.

O primeiro autor, um jovem de 20 anos, foi encontrado após divulgação de uma foto utilizando um cordão de prata, fruto do roubo a fazenda. No momento da abordagem da PM, ele estaria tentando vender o cordão. O cordão foi recuperado, além de um celular também roubado das vítimas da fazenda. O jovem assumiu a participação no crime e afirmou que os materiais foram recebidos como forma de pagamento pela participação no roubo.

A PM continuou as buscas pela região e com mais informações conseguiu encontrar os outros dois envolvidos no crime, um jovem de 23 anos e outro de 28, também com itens roubados da fazenda.

O crime ocorreu nesta quinta-feira, 25, e contou com a participação de sete autores. Todos foram presos, sendo que três deles foram capturados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após sofrerem um acidente de carro durante a fuga do crime.

Um dos autores, em diálogo com a PM afirmou que uma das motivações para prática do crime, seria uma quantia de R$140 mil reais, que estaria no sítio.

Todos os itens roubados foram recuperados pelas autoridades.