Agentes da PRF prendem assaltantes e recuperam veículo roubado

Três jovens, de 19, 21 e 22 anos, foram presos por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-040, próximo a Ewbank da Câmara (a cerca de 43 Km de JF), na tarde desta quinta-feira, 25. Um quarto suspeito foi localizado pela Polícia Militar (PM) e detido horas depois. Os jovens são suspeitos de assaltar e roubar um veículo em uma fazenda na zona rural de Aracitaba (a aproximadamente 90 Km de Juiz de Fora).



De acordo com informações da PRF, os detidos são moradores de Juiz de Fora e teriam usado um revólver calibre 32 para ameaçar as vítimas, chegando a agredir uma delas. Durante a fuga, o condutor do carro perdeu o controle direcional e o automóvel saiu da pista.



Os assaltantes continuaram a fuga a pé pela rodovia, mas foram alcançados pela equipe da PRF. Um quarto suspeito conseguiu fugir, mas foi detido pela PM, em Ewbank, horas depois.



Conforme a PRF, os detidos fazem parte de uma quadrilha que vem realizando diversos roubos a propriedades rurais na região de Santos Dumont, Aracitaba e Oliveira Fortes.



Durante a fuga, um deles tentou dispensar a arma de fogo para enganar os agentes, mas não conseguiu e a arma foi apreendida. Os presos e o material arrecadado foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Santos Dumont.