Homem é morto com três tiros nas costas em Muriaé

Muriaé (a cerca de 158 Km de JF) registrou, na tarde desta quinta-feira, 18, o primeiro caso de homicídio de 2018. Um homem de 34 anos foi morto com pelo menos três tiros nas costas, no bairro Cerâmica. A ocorrência está em andamento e ainda não há detalhes de como o crime aconteceu, bem como sobre a autoria do mesmo.



Policiais militares foram acionados e, ao chegar ao local, encontraram a vítima já sem vida, caída no asfalto. O médico de uma unidade do Samu confirmou o óbito, constatando três ferimentos a bala nas costas do rapaz.



Em seguida, familiares comparecem ao local e reconheceram a vítima. O homem era morador do bairro.



A PM realiza levantamentos em busca de informações sobre a autoria do assassinato. A Polícia Civil (PC) periciou a cena do crime e abrirá inquérito para apurar o caso.

Da redação/Rádio Muriaé