Designação online 2018 da rede estadual começa nesta quinta-feira em Minas Gerais

Começou nesta quinta-feira, 18, o processo de designação online da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE) para o ano de 2018. As vagas disponíveis são para os cargos de Analista de Educação Básica (AEB), Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE), Assistente Técnico de Educação Básica (ATB), Especialista em Educação Básica (EEB) e Professor de Educação Básica (PEB) Regente de Turma. Os candidatos terão até o dia 21 de janeiro para escolher as vagas.



Nesta modalidade virtual, serão destinadas cerca de 25 mil vagas no total. Os candidatos devem acessar o sistema pelo endereço eletrônico www.seedesignaonline.educacao.mg.gov.br.



Podem participar desse processo todos os candidatos que já fizeram suas inscrições na primeira etapa do processo de designação, realizada de 25 de outubro a 10 de novembro do ano passado.



A atribuição das vagas será feita a partir da classificação dos candidatos nessa etapa, definida de acordo com os critérios de prioridade descritos na Resolução SEE Nº 3643. A classificação está disponível no site http://www.designaeducacao.mg.gov.br/.



O subsecretário de Gestão de Recursos Humanos, Antônio David de Sousa Júnior, explica que a designação online é uma estratégia da SEE para promover um processo seletivo com mais segurança, impessoalidade e transparência e com absoluta observância das regras para que ocupem as vagas os profissionais melhor classificados para elas.



“Nessa segunda realização da designação online, esperamos ter conseguido superar em melhorias a primeira experiência, em 2017, e vamos dar mais ênfase nos esclarecimentos acerca da utilização da plataforma, para que a gente consiga ter um processo mais sereno e mais tranquilo, e para que os candidatos consigam fazer suas escolhas com segurança. Garantimos todos os esforços para que, no início do nosso calendário letivo, todas as vagas estejam devidamente ocupadas”, esclarece Antônio David.



Para cada inscrição realizada, o candidato deve listar suas devidas escolhas de vagas, em sua ordem de preferência, em quantas escolas desejar concorrer. O subsecretário recomenda que os interessados exerçam seu direito de fazer mais de uma escolha de escolas onde podem atuar porque, dessa forma, eles têm aumentadas as chances de conseguir a seleção para uma vaga.



“Se o candidato limitar suas escolhas a uma única escola e se, porventura, exista alguém com melhores condições de assumir a vaga, ele, ainda que bem classificado, não terá uma segunda chance. Por isso, tendo em vista que todos os interessados têm acesso a todas as escolas das localidades para as quais existem as vagas na função pleiteada, é recomendável que o candidato indique mais de uma unidade escolar e amplie suas chances de aprovação. É importante lembrar que, por meio desse sistema, em nenhuma hipótese serão atribuídas aos concorrentes vagas de uma localidade que eles não indicaram”, diz David.



O resultado está previsto para o dia 27 de janeiro e os candidatos selecionados receberão por e-mail todas as orientações referentes à sua escolha – a escola em que vai exercer seu cargo, a documentação que deve ser apresentada, as datas e horários de apresentação, entre outros.

Fonte: Agência Minas