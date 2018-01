Justiça e PM realizam reintegração de posse de fazenda ocupada pelo MST em Coronel Pacheco

Um grupo de oficiais da Justiça, juntamente com reforço da Polícia Militar (PM), realizam desde a manhã desta terça-feira, 15, uma reintegração de posse na Fazenda São José, ocupada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), na cidade de Coronel Pacheco, a aproximadamente 31 Km de distância de Juiz de Fora. A ocupação vinha acontecendo desde 2017.

As equipes chegaram ao local e já não encontraram membros do movimento na ocupação. O proprietário do imóvel entrou com ação de reintegração de posse na Vara Agrária localizada em Belo Horizonte, logo após a ocupação se iniciar. O Juiz deferiu o pedido do proprietário em setembro de 2017 e desde então, as autoridades e o MST vinham discutindo e negociando a reintegração de forma pacífica e ordenada, o que de fato ocorreu.

O major da 4ª Região da Polícia militar, Jovânio Campos, reforçou que “a reintegração envolve dois aspectos, um ligado aos movimentos sociais e outro sob a questão do direito a propriedade.” Ele explicou que neste caso já havia uma ação judicial e que ao cumpri-la respeitou-se o estado democrático de direito.

A posse foi reavida ao proprietário que decidiu para derrubada dos barracos e demais espaços instalados pelos membros da ocupação.

Fotos: Divulgação / Polícia Militar