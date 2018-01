Jovens são presos após espancarem homem a pauladas

Dois jovens, de 20 e 22 anos, foram presos pela Polícia Militar (PM) após espancarem um homem de 46 anos a pauladas, no distrito de Boa Família, em Muriaé, na noite dessa sexta-feira, 12. A vítima sofreu ferimentos na cabeça e em um dos braços, foi medicada no Hospital São Paulo (HSP) e, segundo a PM, também acabou detida suspeita de esfaquear um dos jovens na testa. A faca foi apreendida e a ocorrência registrada na delegacia de plantão.

De acordo com o registro da ocorrência, o homem de 46 anos relatou que foi agredido pela dupla e por um terceiro não identificado, após repreender os dois jovens que, conforme seu relato, faziam manobras perigosas em uma motocicleta e quase o atropelaram. Ele disse que chegou a desmaiar e que seu irmão e outras pessoas tentaram impedir que as agressões continuassem, mas não conseguiram. O homem ainda negou ser o dono da faca, bem como disse não ter esfaqueado um dos rapazes.

Segundo o documento, mesmo com a presença dos militares no local os dois jovens continuavam muito exaltados e tentando agredir a vítima diante dos policiais, desobedecendo as ordens dos mesmos, sendo necessário o uso de força para conter um deles.

Ainda conforme o registro da PM, um dos jovens, alegou que pilotava sua moto quando foi abordado pelo homem de 46 anos, que o questionou sobre seu comportamento na condução do veículo e lhe golpeou com uma faca na testa. O rapaz, que apresentava um corte na testa, disse que, diante da agressão, seu amigo chegou para lhe ajudar.

Os três envolvidos foram levados para a delegacia do bairro Safira. Os dois jovens foram enquadrados pela PM no crime de homicídio tentado e o homem de 46 anos por lesões corporal.

Fonte: Rádio Muriaé