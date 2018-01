Bombeiros atendem ocorrência de incêndio em residência em Matias Barbosa

Na tarde desta quarta-feira, 10, o Corpo de Bombeiros foi acionado para comparecer em Matias Barbosa, em virtude de um incêndio em residência com uma possível vítima no local. Deslocou para o endereço solicitado o oficial de serviço e uma guarnição de Combate a incêndio. Com a chegada das equipes no local, a Policia Militar já se fazia presente, juntamente com uma equipe do SAMU. A vítima, do sexo feminino, que já havia sido retirada do imóvel por populares, teve parte do corpo queimado e foi socorrida pela equipe de Urgência e Emergência do Samu.

A residência, que possuía dois cômodos, estava isolada pela Polícia Militar, uma vez que no interior encontrava-se um vasilhame de gás, preso a um fogão parcialmente chamuscado com risco de explosão. As equipes do Corpo de Bombeiros fizeram a retirada do Botijão de gás, intacto, desligaram o fornecimento de energia elétrica e efetuaram, posteriormente, o combate ao incêndio, que, aparentemente iniciou no quarto e expandiu para a cozinha, deixando o quarto totalmente destruído e a cozinha parcialmente danificada com as chamas e a fumaça.

Após o combate às chamas foi feito rescaldo do local e as providências policiais ficaram a cargo da Polícia Militar, ficando também a cargo da PMMG o acionamento da Defesa Civil do Município.

Fonte: Assessoria Corpo de Bombeiros