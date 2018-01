Homem morre atropelado por caminhão próximo a Ewbank da Câmara

Um pedestre foi atropelado na manhã desta quarta-feira, 10, ao cruzar uma pista na BR 040, na altura do KM 761, próximo a cidade de Ewbank da Câmara.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o pedestre, teria 40 anos e seria um borracheiro na cidade de Santos Dumont. Ele atravessava a pista a fim de saquear uma carga de peixe tombada no acidente anterior no mesmo local, envolvendo uma caminhonete e um caminhão.

Em determinado momento, ao cruzar a estrada para pegar mais carga, um caminhão, da marca VW, que seguia sentido Belo Horizonte, veio a atingir o pedestre.

A vítima recebeu atendimento médico do resgate da Via 040, empresa que administra a rodovia. O pedestre, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. A Polícia Civil realizou perícia no local.

O motorista do caminhão, de 45 anos, não se feriu e declarou não ter conseguido evitar a colisão, pois o pedestre atravessou repentinamente.