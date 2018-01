Colisão entre caminhonete e caminhão deixa um ferido próximo a Ewbank da Câmara

Um acidente envolvendo uma caminhonete Kia e um caminhão bitrem deixou uma vítima com ferimentos no início da manhã desta quarta-feira, 10, na BR 040, altura do KM 761, próximo à cidade de Ewbank da Câmara.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos seguiam para a cidade de Juiz de Fora, porém, por falta de atenção de ambos os condutores, vieram a colidir lateralmente.

O motorista da caminhonete, de 29 anos, se feriu levemente com a batida. O motorista do bitrem não sofreu nenhuma lesão.

A pista ficou parcialmente interditada por 30 minutos e já se encontra totalmente liberada.