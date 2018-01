Macaco é encontrado morto com suspeita de Febre Amarela em zona rural de Lima Duarte

Um macaco foi encontrado morto na zona rural de Lima Duarte na tarde desta segunda-feira, 8. A cidade de Lima Duarte fica a aproximadamente 64 km de Juiz de Fora.

Uma equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde do município foi acionada pela comunidade de Monte Verde, a fim de recolher o primata, com suspeita da morte é Febre Amarela, no local.

O animal foi levado para a Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora, para seguir os trâmites burocráticos e, em seguida, ser levado para análise em Belo Horizonte.

Esse é o segundo macaco com suspeita de Febre Amarela encontrado em Lima Duarte em menos de 20 dias. No dia 20/12/2017, outro primata foi recolhido em situação semelhante.

Na ocasião, um Bugio desacordado foi coletado na região da Cachoeira de São Bento. O mesmo foi encaminhado para a Polícia Ambiental e, consequentemente, para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Juiz de Fora, onde foi feita eutanásia no animal.

O corpo foi enviado para a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte para análises laboratoriais. Os resultados dos exames levam em média 30 dias para serem divulgados.

Diante desse cenário, a Prefeitura está disponibilizando vacinas de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, na Policlínica Microregional Afrânio de Paula. As doses são ilimitadas e devem atender a toda a população que ainda não foi imunizada.

Na última semana dois macacos foram encontrados mortos em Juiz de Fora. Um dentro do parque do Museu Mariano Procópio e o outro no bairro Vitorino Braga.

Em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi confirmado na última sexta-feira, 5, a morte de um homem de 51 anos por febre amarela.