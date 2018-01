PM apreende grande quantidade de drogas sintéticas em BH

A Polícia Militar (PM) apreendeu nesta quinta-feira, 4, uma grande quantidade de drogas sintéticas dentro de um apartamento em Belo Horizonte. Três pessoas suspeitas de tráfico foram presas.



De acordo com a PM, um homem com tornozeleira eletrônica estava com um mandado de prisão em aberto por tráfico e já vinha sendo monitorado. Nesta quinta-feira, ao ser abordado, ele acabou levando os policiais a um casal que também estaria traficando drogas sintéticas em Belo Horizonte e Região Metropolitana.



No apartamento do casal, na Região da Pampulha, foram encontrados 23,5 mil comprimidos de ecstasy, cartelas de LSD; 3,5 kg de MDMA; 4,5 kg de maconha e cerca de R$5,9 mil.



O apartamento, de acordo com a corporação, era usado para separação, refino e venda das drogas. Boa parte era comercializada em boates e via aplicativos de celular.

