Funcionário é baleado durante assalto à agência dos Correios em Muriaé

Um homem armado assaltou uma agência dos Correios no bairro da Barra, em Muriaé (cerca de 158 Km de JF) na tarde desta quinta-feira, 4. O bandido baleou um funcionário da empresa e em seguida fugiu levando uma quantia em dinheiro. A Polícia Militar (PM) está em rastreamento a procura do autor.



De acordo com as primeiras informações apuradas no local do crime junto à PM, um homem armado entrou na agência e anunciou o assalto. Um funcionário tentou fugir e foi atingido com um tiro na perna.



O assaltante ainda recolheu o dinheiro que estava no caixa e em seguida fugiu, aparentemente, sozinho em uma moto. Um primeiro levantamento aponta que o bandido teria levado cerca de R$350, mas o valor ainda será confirmado.



O funcionário dos Correios baleado foi socorrido por populares e levado para o Hospital São Paulo (HSP). Não há informações sobre o seu estado de saúde.



A Polícia irá analisar as imagens das câmeras de segurança da agência para tentar identificar o autor. Segundo a PM, o assaltante é branco e, no momento do crime, usava capacete cor cinza, camisa verde, blusa de frio cor preta e calça jeans. Após o assalto ele fugiu em uma moto de cor cinza, pela Rua Benedito Valadares e depois acessou a Rua Tiradentes.

Da redação/Rádio Muriaé