Acidente na BR-267 deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas em um acidente no Km 209 da BR-267, em Bom Jardim de Minas (a 96 Km de Juiz de Fora), no início da tarde dessa terça-feira, 2. As vítimas foram avaliadas e conduzidas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a hospitais do município.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, acionado para atender a ocorrência, testemunhas relataram que o motorista de um veículo Golf, licenciado em Juiz de Fora, seguia sentido a referida cidade, quando perdeu o controle da direção e invadiu a contramão, vindo a colidir na lateral de um Peugeot, placas de São Paulo. Duas pessoas que estavam no Golf ficaram feridas.



O acidente resultou, ainda, na colisão entre outros dois carros, com placas de Ubá e Lima Duarte. Uma das pessoas que estava no veículo licenciado em Ubá também se feriu.



Não foram repassadas informações sobre o estado de saúde das vítimas.



O Corpo de Bombeiros Militar realizou a sinalização da via, conteve os vazamentos de líquidos combustíveis e eliminou os riscos de ignição. A Polícia Militar (PM) também compareceu ao local e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a ocorrência.