PC deflagra operação de combate ao “jogo do bicho” em Tombos

Diversos materiais utilizados em “jogo do bicho” e uma arma de fogo foram apreendidos durante uma operação deflagrada pela Polícia Civil (PC), na cidade de Tombos (cerca de 220 Km de JF), nesta quarta-feira, 27, para combater o jogo ilegal. Um homem de 27 anos e um idoso de 65 foram detidos.



Segundo informações da PC, foram cumpridos cinco mandados judiciais de busca e apreensão e a operação contou com policiais das delegacias de Tombos (36ª) - chefiada pelo delegado Diego Candian -, Carangola (38ª) e da sede da Delegacia Regional de Muriaé (4ª DRPC).



Ainda conforme a Polícia, o material de “jogo do bicho” apreendido, incluindo máquinas de emissão de jogos, cadernetas, blocos de anotações com numerações, foi encontrado no estabelecimento do rapaz de 27 anos, conhecido pela prática da contravenção penal. No local também foi recolhida a quantia de R$931,20 em dinheiro.



Já na residência do idoso de 65 anos, a Polícia Civil relata ter localizado uma garrucha calibre 22, sem munição, sendo os dois homens e o material levados à delegacia de Tombos.



A PC detalha que ambos os detidos vão responder em liberdade. O homem suspeito de envolvimento com o jogo de azar assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e o idoso pagou fiança.

