PRF divulga balanço das ocorrências nas estradas durante o natal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta terça-feira, 26, o relatório referente à Operação Natal 2017, compreendendo o período iniciado às 00h do dia 22 de dezembro de 2017 e encerrado às 23h59 do dia 25 de dezembro de 2017.

Dados de acidentes

Acidentes sem Vítimas: 8 registros

Acidentes com Feridos: 7 registros

Acidentes com Mortos: 1 registro

Acidentes Graves (com mortos ou feridos graves): 2 registros

Pessoas Feridas: 13 registros

Pessoas Mortas: 1 registro

Tendo em vista o considerável aumento de fluxo registrado no período, bem como a ocorrência de chuvas em grande parte do período, a quantidade total de acidentes registrados, apesar de um pouco elevada, mostra que em apenas dois dos 16 acidentes houve registro de mortes ou lesões graves.

Crimes de Trânsito

A imprudência dos motoristas continua chamando atenção. Destaque para a quantidade de crimes de trânsito registrados no período, num total de 6, sendo eles:

Deixar de Prestar Socorro à Vítima: 1 ocorrência

Dirigir com CNH Suspensa: 1 ocorrência

Fuga de Local de Acidente: 1 ocorrência

Entregar Veículo para Pessoa sem Habilitação: 1 ocorrência

Dirigir sem Habilitação gerando perigo de dano: 2 ocorrências

Em todos os casos acima foi lavrado TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e os autores assinaram Termo de Compromisso de Comparecimento em Audiência nos Juizados Especiais Criminais.

Excesso de Velocidade

O excesso de velocidade foi flagrado em 856 situações pelos radares portáteis da PRF.

Fonte: Assessoria / PRF