Morre outra filha do treinador do time sub-20 do Fluminense após acidente em Santos Dumont

A filha mais velha do técnico do sub-20 do clube Fluminense, Léo Percovich, morreu no início da noite do último domingo, 24, na Santa Casa de Juiz de Fora.

De acordo com nota de pesar lançada pelo clube, a menina de 10 anos estava internada desde o último sábado, 16, quando ocorreu o acidente, próximo a cidade de Santos Dumont.

O clube Fluminense decretou luto oficial de três dias.

Léo Percovich, a esposa e o filho do casal continuam internados, com quadros estáveis.

O técnico seguia com a mulher e seus três filhos pela BR-040, quando na altura do KM 744, o veículo perdeu o controle vindo a chocar-se contra a mureta de proteção de uma ponte e caindo de uma altura de aproximadamente 30 metros.

Na mesma nota o clube reforça que “nesse momento tão delicado e difícil, é importante agradecer a toda assistência, empenho, carinho e dedicação dados a família pelos funcionários da Santa Casa de Juiz de Fora e do Hospital Albert Sabin. O clube agradece, também, a todas as orações e apoio recebidos.”