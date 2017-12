Jeep clonado é apreendido pela PM em Leopoldina

Um veículo clonado foi localizado na Avenida Aurélio Pimentel, no final da noite dessa sexta-feira, 22, em Ribeiro Junqueira, distrito de Leopoldina.

Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que havia um indivíduo já conhecido do meio policial transitando com um Jeep/Renegade, produto de roubo. Os policiais militares verificaram que o veículo, placas de Colatina (ES), não possuía informações no sistema informatizado, além de sinais de adulteração que foram identificados com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal.

O condutor, de 26 anos, foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia juntamente com o veículo clonado. De acordo com a equipe de plantão na Delegacia Regional de Polícia Civil, o veículo original possui emplacamento no município de Niterói (RJ).

Fonte: O Vigilante Online