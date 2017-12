PRF aborda carro na BR-356 e apreende barra de maconha

Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no início da noite desta sexta-feira, 22, após ser flagrado levando uma barra de maconha de aproximadamente 350g em um automóvel. De acordo com a PRF, o rapaz foi abordado na BR-356, em Muriaé, na altura do km 267, conduzindo um GM Kadett, placas do Rio de Janeiro, e durante a verificação os agente encontraram o entorpecente dentro carro.

Conforme a polícia rodoviária, o homem não possui carteira de habilitação e o veículo está com licenciamento atrasado.

O carro foi recolhido a um pátio credenciado pelo Detran e o rapaz foi levado, juntamente com a droga, para apresentação à Polícia Civil (PC), no plantão da Delegacia Regional, no bairro Safira.

Fonte: Rádio Muriaé