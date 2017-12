Pronatec capacita profissionais com síndrome de Down pela primeira vez no Brasil

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sedectes), em parceria com a Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo, realizará, na próxima quinta-feira, 21, a formatura de alunos com síndrome de Down que concluíram o curso de capacitação profissional ofertado pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).



Pela primeira vez no Brasil, o ensino profissionalizante ofertado pelo Pronatec teve como público pessoas com deficiência intelectual. Ao todo, foram oferecidas 25 vagas para o curso de recepcionista de eventos. Nos encontros eles puderam aprender a linguagem e comunicação aplicada aos recepcionistas de eventos, postura profissional, cerimonial, protocolo, relações interpessoais, marketing pessoal e a tipologia dos eventos.



Segundo o secretário Miguel Corrêa, a Sedectes atua em diferentes formas de incentivo ao mercado de trabalho, por meio de projetos de inovação e empreendedorismo. “Nossa meta é contribuir na capacitação nas mais diversas formas, buscando uma sociedade mais justa e igualitária”, destaca o secretário.



Segundo a coordenadora geral do Pronatec Sedectes, Cristiane Saldanha, o curso de recepcionista de eventos, teve como proposta promover a qualificação e capacitação profissional da pessoa com síndrome de Down, oportunizando uma melhor empregabilidade.



“Naturalmente, a habilitação profissional impactará na qualidade de vida desses futuros profissionais, estimulando o desenvolvimento individual e da sociedade em que está inserido. Desta forma, as empresas também inseridas nesse mercado farão a diferença, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva”, ressalta.

De acordo com o prefeito de Pedro Leopoldo, Cristiano Marião, o município se orgulha em ser a primeira cidade contemplada com o Pronatec Especial, voltado para pessoas com síndrome de Down.



“Pensar na profissionalização e geração de oportunidades para este público é algo muito importante, pois ele tem muitas potencialidades. Tenho certeza que estes jovens saem do curso mais capazes, mais motivados e com a autoestima elevada. Eles são capazes e certamente vão se destacar no mercado de trabalho, afirma.

Fonte: Agência Minas