Motorista perde o controle e carro cai de ponte de 30 metros na BR-040

Um acidente automobilístico envolvendo cinco pessoas ocorreu na tarde deste sábado, 16, na BR 040, altura do KM 744, próximo a cidade de Santos Dumont.

A ocorrência ainda segue em andamento, entretanto, segundo informações de testemunhas que encontravam-se no local, um veículo da marca Passat trafegava por um pontilhão do bairro da Glória, quando perdeu o controle vindo a despencar de uma altura de 30 metros. O carro tem placa da cidade de Caratinga-MG.

As testemunhas também relataram que além do motorista, outros quatro passageiros encontravam-se no veículo, desses, três são crianças. Todos sobreviveram a queda.

A VIA 040, concessionária que administra a rodovia, informou que "o atendimento está em execução no momento. Equipe da Via 040 no local. Sem interdição na rodovia".

A Polícia Militar de Santos Dumont, o Corpo de Bombeiros Militar de Juiz de Fora, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e VIA 040 seguem no atendimento às vítimas.

Novas informações e atualizações sobre o caso poderão ser acrescentadas a esta matéria.

Fotos: Possante Online