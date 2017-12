BR-116 tem fluxo intenso após liberação parcial da pista

Após ficar completamente interditado por sete dias, devido a deslizamento de terra e rochas, o trecho da BR-116 na Serra do Belvedere, em Muriaé (a cerca de 158 Km de Juiz de Fora), foi parcialmente liberado, no início da noite dessa sexta-feira, 8, e tem fluxo intenso desde então. O tráfego está sendo operado no sistema de “pare e siga”.



O trecho foi liberado após as primeiras intervenções realizadas pela empresa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), inclusive com uso de explosivos.



Apesar da liberação parcial do trânsito, ainda há recomendação de desvios visando desafogar o trecho. A principal rota alternativa entre Muriaé e Leopoldina para veículo leves é passar por Miraí e Cataguases.



Por força de Decreto Municipal, veículos pesados estão proibidos de trafegar em Miraí e também na cidade de Laje do Muriaé. A orientação para esses automóveis é fazer trajeto por Além Paraíba, Miracema (RJ) e Itaperuna (RJ).

Da redação/Rádio Muriaé