Defesa Civil de Minas confirma mais uma morte provocada pelas chuvas no estado

A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou que o corpo encontrado ontem, 8, no Rio Casca, na Zona da Mata mineira, é de uma das pessoas desaparecidas em decorrência das enchentes provocadas por temporais que atingiram a região nos últimos dias.



Segundo boletim divulgado neste sábado, 9, a vítima encontrada é Eva de Jesus Juventina, de 67 anos. Ela foi arrastada pelo Rio Casca na última segunda, 4, no município de Urucânia. O reconhecimento do corpo foi realizado pelo filho da vítima.



Com esta ocorrência, sobe para sete o número de mortes confirmadas provocadas pelas chuvas no estado. Uma das vítimas, encontrada sem vida após afogamento, ainda não foi identificada.



Até o momento, 10 municípios mineiros já decretaram situação de emergência por causa das chuvas: Buritizeiro, Cristina, Jaboticatubas, Tombos, Congonhas, Novo Cruzeiro, Ribeirão das Neves, Ponte Nova, Caeté e Capinópolis.



De acordo com a Defesa Civil, o sábado continua chuvoso no Sudeste do país e há previsão de chuvas fortes nas regiões norte e leste de Minas Gerais.

Fonte: Agência Brasil