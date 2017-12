Veículos podem ficar sem combustível em Cataguases

Os postos de gasolina de Cataguases já estão ficando sem gasolina nesta sexta-feira, 8. O motivo é o início de uma greve nacional dos transportadores de combustíveis que começou na primeira hora desta quinta-feira, 7. De acordo com o Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque), a adesão foi de 100% no Estado.



O protesto seria motivado pela alta carga tributária que incide sobre os combustíveis e não há data prevista para retomada das atividades.



Em Cataguases, pelo menos três postos de combustíveis já estão sem gasolina ou álcool, conforme apurou a reportagem do Site Marcelo Lopes. E previsão é de que o produto em estoque não dure até a noite de sábado, 9. No posto Bittencourt, onde o estoque atual é de 28 mil litros de gasolina, a previsão é de atender aos motoristas até amanhã à noite. O Posto Ale, na Vila Domingos Lopes, também está atendendo normalmente, mas sem previsão futura para continuar vendendo o produto. Neste dois postos haviam grandes filas para abastecer até o fechamento desta notícia.



Apesar do movimento grevista não ter prazo para terminar, há expectativa entre os proprietários de postos ouvidos pela reportagem de que seja encontrada uma solução para o problema ainda neste fim de semana. "O momento não é para pânico nem correria", diz Leonardo Bittencourt, do Posto Bittencourt, um dos mais tradicionais da cidade. Ele diz que negociações estão em andamento a fim de normalizar o abastecimento e que o movimento grevista pode não se prolongar. "Enquanto isso é preciso ter calma e acompanhar os fatos", aconselhou.

