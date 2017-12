Começa trabalho para desobstruir trânsito interditado na BR-116

Funcionários de uma empresa terceirizada iniciaram o trabalho no Km 714 da BR-116, na Serra de Belvedere, em Muriaé, que está interditado desde o último sábado, 2, em função do deslizamento de rochas que caíram sobre as duas pistas da rodovia.



Conforme apurado junto a um dos funcionários, os trabalhadores estão acima do paredão de onde as rochas se desprenderam utilizando uma britadeira. O objetivo é fazer buracos nas rochas que apresentam risco de cair para posteriormente implodi-las utilizando explosivos.



De acordo com reportagem postada no site do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT na última terça-feira, 5, a expectativa do órgão é que a pista seja liberada parcialmente no próximo final de semana.



Enquanto isso, os condutores que trafegam pela região devem buscar rotas alternativas.

ROTAS ALTERNATIVAS



Os veículos leves estão sendo orientados a fazer desvio passando pelas cidades de Miraí e Cataguases.



Já os veículos pesados devem passar pela BR-356 até Itaperuna, em seguida acessar a BR-393 passando pelos municípios de São José de Ubá, Santo Antônio de Pádua, Pirapetinga, Estrela Dalva, Volta Grande até Além Paraíba, onde retornam para a BR-116.

O percurso inverso pode ser utilizado para quem estiver viajando no trajeto oposto.



Vale lembrar que a Prefeitura de Miraí divulgou decreto proibindo a passagem de veículos pesados naquele município.

Da redação/ Rádio Muriaé