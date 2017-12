Família morre em acidente de carro na BR-116

Um casal e o filho de aproximadamente 3 anos morreram após o carro que eles estavam cair em um rio próximo a BR-116 nesse sábado, 2. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para um salvamento em um sitio as margens da rodovia, no perímetro urbano de Miradouro. No local, foi visto uma cerca quebrada e pedaços do para-choque de um automóvel Toyota Corolla dando indícios que um carro perdeu o controle veio a sair da pista e despencou em um barranco de aproximadamente 40m.. O trajeto feito pelo carro conduz até o rio que passa em uma propriedade particular.



Os bombeiros deslocaram para o local por volta das 11h e iniciaram os trabalhos. Fator complicador durante a operação foi a cheia do rio devido às intensas chuvas que caíram na região durante a semana. As águas estão com nível alto e com fortes de correntezas.



As buscas se encerraram por volta das 17:30h, quando os militares conseguiram localizar o veiculo. As vítimas estavam no interior do carro.

A Polícia Militar (PM) e a perícia técnica foram acionadas, até o momento não se sabe as causas do acidente.

Fonte: Assessoria