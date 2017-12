Bandido agride cliente de correspondente bancário e rouba R$2,7 mil em Muriaé

Um bandido roubou R$2,7 mil de uma mulher que realizaria transações financeiras em um correspondente bancário, no Rosário, região central de Muriaé (a cerca de 158 Km de Juiz de Fora). O crime aconteceu na manhã de quinta-feira, 30. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que o autor não usou arma.



De acordo com a PM, o dinheiro roubado pertencia ao estabelecimento no qual a vítima trabalha e a mesma contou que já estava dentro do correspondente bancário quando o ladrão a abordou de forma agressiva, deu um soco em seu braço e pegou a bolsa contendo as valores.



Conforme as informações passadas aos militares, após o crime o homem correu até a Rua Monsenhor Soares, de onde seguiu fuga em uma motocicleta vermelha, em direção ao centro da cidade.



A PM realizou rastreamento, com acionamento de várias equipes, mas o autor não foi localizado.

Da Redação/Rádio Muriaé