Passageiro de ônibus é preso por tráfico de drogas com 71 tabletes de maconha

Por volta das 3h00 da madrugada desta sexta-feira, 1º, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um passageiro de um ônibus da linha São Paulo X Juiz de Fora.

De acordo com o registro da ocorrência, o ônibus foi abordado na altura do km 318 da Dutra, no pedágio de Itatiaia, durante fiscalização de combate ao narcotráfico, na Operação Égide.

Durante fiscalização no bagageiro do veículo, foram encontradas duas malas contendo no total 71 tabletes de maconha, um peso total de aproximadamente 57 kg. O passageiro responsável pela mala, de 40 anos, foi identificado, e recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para o 99ª Departamento de Polícia de Itatiaia.

