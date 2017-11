Batida entre carro e carreta deixa quatro mortos na BR-040 em Carandaí

Quatro pessoas morreram após uma carreta bater de frente com um veículo de passeio no Km 661 da BR-040, próximo ao distrito de Pedra do Sino, no município de Carandaí (a cerca de 141 Km de Juiz de Fora), na tarde desta terça-feira, 28.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta seguia em direção a Belo Horizonte e invadiu a contramão, vindo a colidir com o automóvel, que seguia no sentido oposto. Com a batida, o carro foi empurrado em direção a um ônibus, que seguia de Belo Horizonte para Juiz de Fora.



Os quatro ocupantes do veículo de passeio, que prestava serviços para a prefeitura municipal de Tocantins (MG), morreram. O condutor da carreta não teve lesões. Apenas um dos passageiros do ônibus, funcionário da empresa de transporte, teve ferimentos leves.

Ainda conforme dados da Polícia Rodoviária, chovia muito no momento do acidente.



O trânsito ficou parcialmente interditado e equipes da PRF, bombeiros e da concessionária que administra o trecho da rodovia prestaram atendimento aos envolvidos.