Equipe da ROTAM apreende cerca de 80kg de maconha em Belo Horizonte

Durante operação de combate a crimes violentos no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, uma equipe do batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) da Polícia Militar (PM) recebeu informações de que indivíduos haviam escondido grande quantidade de entorpecentes na mata do Hospital da Baleia, próximo a um córrego.



Com o apoio da equipe Anti-Drogas, foram localizados, no local, três sacos de linhagem contendo 54 tabletes de maconha (aproximadamente 80kg).



Cerca de nove agentes participaram da ação, que contou com auxílio de uma cadela da Rocca - Rondas Ostensivas Com Cães.

Da redação/Assessoria