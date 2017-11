Homem é morto com nove tiros em distrito de Fervedouro

Um homem de 28 anos foi assassinado com nove tiros, na localidade de São Pedro do Glória, distrito da cidade de Fervedouro (a cerca de 212 Km de Juiz de Fora), nesse domingo, 26. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima estava em uma lanchonete quando foi surpreendida e baleada por dois homens que estavam em uma motocicleta e usaram uma pistola. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas deu entrada no hospital já sem vida.



De acordo com o registro da PM, os autores usaram uma moto vermelha e vestiam jaquetas escuras e toucas por baixo dos capacetes.



Os militares relatam que a médica constatou que a vítima apresentava três perfurações no rosto, quatro na região do abdômen, além de uma na perna esquerda e outra na mão direita. Ao menos oito cápsulas deflagradas de munição e fragmentos de projéteis foram recolhidos dentro da lanchonete.



Apesar dos rastreamentos, os autores não foram localizados e a Polícia Civil (PC) vai investigar o crime.

Da redação/Colaboração Rádio Muriaé