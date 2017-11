Acidente automobilístico em trevo de Bicas deixa quatro feridos

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a um acidente automobilístico na manhã deste domingo, 26, no trevo da cidade de Bicas.

De acordo com os bombeiros, o condutor do veículo, da marca Ford Ka, perdeu o controle direcional e caiu em uma ribanceira.

Quatro pessoas estavam no carro, sendo que uma vítima se encontrava com suspeita de fratura de pelve, uma com traumatismo craniano grave, outras duas com escoriações pelo corpo.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e por ambulâncias da prefeitura de Bicas. Encaminhadas para hospitais.

Fonte: Corpo de Bombeiros